Zlatan Ibrahimovic 100 milyon Dolar’ı reddetti

LA Galaxy Sportif Direktörü Jovan Kirovski, golcü oyuncunun Çin'den gelen 100 milyon Dolar'lık teklifi reddettiğini söyledi

Zlatan Ibrahimovic, ilk maçında LA Galaxy taraftarlarının gönlünü fethederken; transferiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Oyuncunun LA Galaxy'ye katılmasında önemli rol oynayan kulüp sportif direktörü Jovan Kirovski, Zlatan Ibrahimovic'e Çin'den gelen teklifi açıkladı. Sakatlığının ardından Çin'den teklif geldiğini kaydeden Kirovski, "Bir yıldan fazla bir süre için 100 milyon Dolar'lık bir teklif geldi. Ancak o Amerika'ya gelmeyi tercih etti" dedi.

Amerika'da 2 yıl için 3 milyon Dolar alacak olan Zlatan'ın transferi sırasında en çok zorluğu menajeri Mino Raiola'nın çıkardığını kaydeden Kirovski, maaş anlaşmalı oyuncu kontenjanımız dolu olduğu için rakamı yukarı çıkaramadık. Bunu Raiola'ya anlatmak için çok çalıştık" ifadelerini kullandı.

Raiola'nın ilk görüşmede yapılan teklifi kabul etmediğini kaydeden Kirovski, "Ibra, parayı düşünmediği için burayı seçti ve imzaladı" diye konuştu.

Zlatan ile ilk temaslarını PSG'de oynadığı dönemde yaptığını kaydeden Jovan Kirovski, "Daha sonra Manchester United'dayken de görüşmemiz oldu. Şimdiye kadar yarım düzine görüşmemiz oldu. Dört ay önce de anlaşmanın olacağını söyledi. İki hafta önce imzalar atıldı ve nefes aldık" ifadeleriyle de İsveçli oyuncuyla daha önce yapılan görüşmeleri kamuoyuyla paylaştı.