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Zidane zor durumda

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PSG'ye 3-0 yenilen Real Madrid'de teknik direktör Zidane zor durumda. Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir giriş yapan eflatun beyazlılarda Fransız teknik adam, taraftarların tepkisiyle karşılaştı

Zidane zor durumda
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta olan Real Madrid, Paris Saint Germain karşısında adeta bozguna uğradı.

Paris'te rakibine 3-0 yenilen eflatun beyazlılar, maç boyunca rakip kaleye isabetli şut atamadı.

Real Madrid, tarihinde oynadığı 578 Avrupa kupası mücadelesinde ilk kez böyle bir istatistiğe imza attı.

Real Madrid'in, Paris'te hiç bir varlık gösterememesi sonrasında taraftarların hedefinde teknik direktör Zidane vardı.

İspanyol ekibiyle, üst üste 3 kez şampiyonlar ligini kazanan Fransız teknik adam, "Bu yenilgide herkes suçlu" dese de taraftarların tepkisinden kurtulamadı.

Taraftarların büyük çoğunluğu, "Zidane ilk döneminde çok başarılıydı ve Ronaldo'ya bu nedenle teşekkür ediyoruz" sloganıyla sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

Taraftarlar transfer döneminde yaklaşık 307 milyon euro harcanmasına rağmen bu sonucun kabul edilemez olduğunu ve Zidane'ın kovulması gerektiğini savundu.

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