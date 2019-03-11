Zidane Real Madrid'e geri döndü

Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane ile anlaşmaya vardığını açıkladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid, teknik direktörlüğe Fransız Zinedine Zidane'ın getirildiğini açıkladı.

Real Madrid Kulübü, Arjantinli teknik direktör Santiago Solari'nin görevine son verildiğini ve Zidane ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde formasını giyip birçok başarı yakaladığı Real Madrid'de altyapı takımını çalıştırdıktan sonra 2016'da A takımının başına geçen Zidane, kulübe üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı. Ayrıca Real Madrid ile ikişer UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birer La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları elde eden 46 yaşındaki teknik direktör, Mayıs 2018'de görevini bırakmıştı.

Sezon başında görev alan İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ve Solari yönetiminde La Liga'da 27 haftada 51 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde yer alıyor.