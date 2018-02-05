Yunanistan'da olaylı derbi

Yunanistan'da zirveyi ilgilendiren Olympiakos ile AEK Athens arasındaki mücadeleden sonra olaylar çıktı

Yunanistan Süper Ligi’nde geçtiğimiz gün derbide karşı karşıya gelen Olympiakos ile AEK Athens arasındaki mücadeleden sonra olaylar çıktı.

Zirveyi ilgilendiren zorlu mücadelede ev sahibi Olympiakos 81.dakikada Karim’in golüyle öne geçse de AEK Athens 87 ve 90.dakikalarda bulduğu iki golle rakibini devirmeyi başardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Olympiakos taraftarları AEK futbolcularına pet şişe, sandalye ve meşaleler fırlatarak saldırmaya başladı. Bu olayların üzerine taraftarlara müdahale eden çevik kuvvet göz yaşartıcı bombalar kullanarak taraftarları stat dışına çıkarmayı başardı. Yunanistan liginde 20 hafta sonunda PAOK 42 puanla lider durumdayken, AEK 44 puanla ikinci sırada ve Olympiakos 42 puanla üçüncü sırada yer alıyor.