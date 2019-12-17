Yılın ‘Altın Çocuk’u Joao Felix

Atletico Madrid'in Portekizli oyuncusu Joao Felix, yılın Altın Çocuğu seçildi. Törenden sonra açıklamalar yapan 20 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynamak istediğini itiraf etti

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport tarafından düzenlenen Altın Çocuk ödülünün 2019'daki sahibi JoaoFelix oldu.

Sezon başında 126 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli yıldız; ödülü ailesi, arkadaşları ve yetiştiği kulüp olan Benfica'ya ithaf etti.

Törenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen genç oyuncu, manşeti de kendisi verdi.

Cristiano Ronaldo'nun her zaman kendisine destek verdiğinin altını çizen 20 yaşındaki futbolcu, "Çocukken hep Ronaldo'yu televizyondan izlerdim. Stadyuma gidip canlı izleyemedim. O yüzden onunla aynı takımda forma giymek isterim" ifadelerini kullandı.

Ödüle JadonSancho, NicoloZaniolo, MoiseKean, PhilFoden, AnsuFati gibi oyuncuların yanı sıra, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür de aday gösterilmişti.