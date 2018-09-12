banner107
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
12 0
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
92 0
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
18 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
11 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
220 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
64 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
100 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
220 0
banner82
banner147

Yaz dönemi transferde 5,44 milyar dolar harcandı

banner27

Dünyadaki futbol kulüpleri, 2018 yaz döneminde transfere 5,44 milyar dolar harcayarak rekor kırdı

Yaz dönemi transferde 5,44 milyar dolar harcandı
banner137

FIFA'nın, Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanarak hazırladığı "5 Büyüklerin Transfer Pazarı Analizi"nde, 1 Haziran-1 Eylül 2018 döneminde gerçekleşen transferlere ilişkin bilgi verildi.

Avrupa pazarının en önemli ligleri İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ile dünya genelinde istatistiklerin yer aldığı analize göre yaz transfer döneminde toplam 8 bin 401 transfer yapıldı. Bunların yüzde 59,1'i sözleşmesi biten oyuncularla, 15,7'si bonservis bedeliyle, yüzde 13,8'i kiralamayla ve 11,4'ü kiralamanın ardından kulüplerine dönen oyuncularla gerçekleşti.

Kulüpler, bu transferler için 5,44 milyar dolar harcayarak yaz transfer dönemi rekorunu kırdı. 5 büyük ülke ise transfere 4,21 milyar dolar harcayarak piyasanın toplam hacminin yüzde 77,5'ini oluşturdu.

Transfere en fazla harcamayı, 1,44 milyar dolarla önceki sezonlarda olduğu gibi İngiliz takımları yaptı. Geçen yaz transfer sezonuna oranla daha fazla harcama yapan ülkeler arasında İtalya (yüzde 74,7) ve İspanya (yüzde 42,2) öne çıkan ülkeler oldu. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.