Yamaç paraşütünde Tatlısu etabı tescillendi

Ülkemizde ilk kez gerçekleşen Paragliding Accuracy World Cup “Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018”, Kuzey Kıbrıs etabı tescillendi. Organizasyonun ödül gecesi Acapulco Hotel’de gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018 ‘Paragliding Accuracy World Cup’ tamamlandı.

Organizasyonun son gününde ikinci kez havalanan yarışmacıların yarıya yakını, hava muhalefeti nedeniyle uçamayınca; ilk uçuşlarda elde edilen sonuçlar değerlendirmeye alındı. Bu sonuçla, ülkemizde ilk kez gerçekleşen ‘Paragliding Accuracy World Cup’ Kuzey Kıbrıs etabı resmileşti.

Profesyonellerin dünyanın en iyi uçuş noktası olarak değerlendirdiği Tatlısu Yamaç Paraşütü pisti uçuşların tamamlanması ile birlikte ilk resmi organizasyonda ‘dünyanın en iyileri’ arasına adını yazdırdı. Hava muhalefeti yüzünden sadece ikinci gün tek atlayış yapılan yarışmada, son gün yakalanan fırsat, yarışmacıların tamamının ikinci atlayışlarını yapmasına yetmedi. Yarışmacıların sadece yarısının atlayışının yapabilmesi nedeniyle, dereceler ilk atlayışta elde edilen neticeye göre belirlendi. Usul gereği derecelerin değerlendirilmeye alınması için, yarışmacıların tamamının atlayış yapması gerekiyor.

Altı etaptan oluşan ‘Paragliding Accuracy World Cup’ın ilk ayağı olan Kuzey Kıbrıs’ı ardından gözler ikinci etaba çevrildi. 4 Mayıs’ta Kazakistan’ta gerçekleşecek ikinci etap Yamaç Paraşütü Hedef yarışlarını, 13 Temmuz Endonezya, 5 Ekim Kanada, 2 Kasım Nepal takip edecek. Final 14 Aralık’ta Arnavutluk’ta gerçekleşecek.

Sıralamalar yarışlardan elde edilen puanların toplanması ile belli oluyor. Yarışmalarda elde edilen toplam puan sporrcuların dünya klasmanındaki yerini belirliyor.

Üç gün ve değerlendirilmeye alınan bir atlayışla tamamlanan organizasyonda, ödül ve plaketler Acapulco Hotel’de verildi.