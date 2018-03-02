Wolverhampton adım adım Premier Lig'e

İngiltere’nin köklü kulüplerinden biri olan Wolverhampton Wanderers, Championship’te zirve yürüyüşünü sürdürerek, Premier Lig’e çıkma yolunda mesafe kat etti

İngiltere Championship’te mücadele eden Wolverhampton Wenderers, üst lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kulüp tarihinde 4 FA Cup ve 3 kez de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Wolves, ligde zirve serüvenini 22 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile topladığı 73 puanla sürdürüyor.

Daha önce birçok kez Premier Lig ve Championship arasında iniş çıkışlar yaşayan turuncu-siyahlılar, bu sezon 34. hafta itibariyle en yakın takipçisi Cardiff City ile de arasında 6 puan fark bulunuyor.

En skorer isim Jota

Championship’te liderliğini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ada ekibinde genç futbolcu Jota, dikkat çekiyor. Sezon başında Porto’dan kiralık olarak kadroya katılan Diogo Jota, turuncu-siyahlı forma ile çıktığı 36 resmi müsabakada 13 gol kaydederek, 4 gole de doğrudan katkı verdi. 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği verimli performans ile adından sıkça söz ettiriyor.