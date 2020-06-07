Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı

Bundesliga'nın 30. haftasında Werder Bremen ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Ligde kalmak için mutlaka kazanması gereken Bremen Weghorst'un 82. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı

Bundesliga'nın 30. haftasında Werder Bremen ile Wolfsburg, Weser-Stadion'da karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Wolfsburg, Weghorst'un 82. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Wolfsburg aldığı bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti ve haftayı altıncı sırada kapattı. 25 puanda kalan Werder Bremen ise ligde kalma umutlarını gelecek haftaya taşıdı ve 17. sıradan kurtulamadı.

Gelecek hafta Wolfsburg, Freiburg'u konuk edecek. Werder Bremen deplasmanda Paderborn ile kritik bir mücadeleye çıkacak.