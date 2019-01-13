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West Ham, Mesut'suz Arsenal'ı Rice ile yıktı

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West Ham, Mesut'suz Arsenal'ı Rice ile yıktı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, deplasmanda West Ham United'a 1-0 yenildi.

Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, Londra Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi West Ham United, 48. dakikada Declan Rice'ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Son 4 lig maçında 4 puan alan Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Puanını 31'e çıkaran West Ham United maç fazlasıyla 8'inci sıraya yükselirken, Arsenal ise 41 puanla 5'inci sırada kaldı.

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