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Werner'den Mesut Özil'e 'milli takıma dön' çağrısı

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Irkçı söylemler nedeniyle Almanya milli takımını bırakan Mesut Özil'e bir destek Timo Werner'den geldi. Leipzig forması giyen Alman futbolcu, Mesut Özil'e "milli takıma dön" çağrısı yaptı

Werner'den Mesut Özil'e 'milli takıma dön' çağrısı
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Mesut Özil'in Almanya Milli Takımını bırakmasının yankıları devam ediyor. Türk asıllı Alman futbolcuya bir destek de Leipzigli Timo Werner'den geldi.

Dünya Kupası'nda 3 maçta da Almanya forması giyen genç golcü, Mesut Özil'in bu şekilde ayrılmış olmasının doğru olmadığını belirtti.

Werner, "Mesut'un Almanya Milli Takımı'na emekleri çok fazlaydı. Takımdan ayrılması bizi çok üzdü. O, takım içerisinde herkesin saygı duyduğu bir oyuncuydu. Geri dönerse ben başta olmak üzere tüm takım arkadaşları oldukça mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

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