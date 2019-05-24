 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
2 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
15 0
 
30 0
12 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
24 0
32 0
68 0
banner82

Wenger kararsız

banner27

Arsene Wenger, teknik direktörlük yapma konusunda kararsız. Kısa bir süre içinde yeniden futbola döneceğini belirten Fransız teknik adam, saha kenarında olmaya sıcak bakmadığını ifade etti

banner262
Wenger kararsız
banner267

Arsene Wenger, geleceği hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Fransız çalıştırıcı, takım çalıştırma konusunda tereddüt yaşadığını söyledi.

69 yaşındaki teknik adam, futbola farklı rollerde dönebileceğini kaydetti.

Wenger, "Takım çalıştırmaya büyük bir özlem duyduğumu sanıyordum ama uzaklaştıkça bu durumdan hoşlandığımı fark ettim. Şu an karar aşamasındayım." dedi.

Boşta olduğu zamanları iyi değerlendirdiğini kaydeden Arsene Wenger, "Arsenal'i bıraktıktan sonra birçok hayır işine katıldım, konferanslarda bulundum. Bundan da keyif aldım." şeklinde konuştu.

Arsenal'de 1996 - 2018 arası aralıksız 22 yıl teknik direktörlük yapan Wenger, bu süreçte 3 lig ve 7 de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.