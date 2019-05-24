Wenger kararsız

Arsene Wenger, teknik direktörlük yapma konusunda kararsız. Kısa bir süre içinde yeniden futbola döneceğini belirten Fransız teknik adam, saha kenarında olmaya sıcak bakmadığını ifade etti

Arsene Wenger, geleceği hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Fransız çalıştırıcı, takım çalıştırma konusunda tereddüt yaşadığını söyledi.

69 yaşındaki teknik adam, futbola farklı rollerde dönebileceğini kaydetti.

Wenger, "Takım çalıştırmaya büyük bir özlem duyduğumu sanıyordum ama uzaklaştıkça bu durumdan hoşlandığımı fark ettim. Şu an karar aşamasındayım." dedi.

Boşta olduğu zamanları iyi değerlendirdiğini kaydeden Arsene Wenger, "Arsenal'i bıraktıktan sonra birçok hayır işine katıldım, konferanslarda bulundum. Bundan da keyif aldım." şeklinde konuştu.

Arsenal'de 1996 - 2018 arası aralıksız 22 yıl teknik direktörlük yapan Wenger, bu süreçte 3 lig ve 7 de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.