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Wenger, emekliliği düşünmüyor

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Wenger, emekliliği düşünmüyor
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger, 22 yıldır görev aldığı kulüpten sezon sonunda ayrılması sonrası teknik direktörlüğü bırakmayı düşünmediğini söyledi.

Wenger, Arsenal'in Atletico Madrid'i ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı öncesi Emirates Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulüpten ayrıldıktan sonra ne planladığına ilişkin, "Doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Bir süre dinlenecek miyim, bilmiyorum. Kesin olan şu ki çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

1996'dan bu yana başkent ekibinde görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, beş gün önce yaptığı görevden ayrılma açıklamasının zamanlamasını kendinin belirlemediğini belirtti.

Londra ekibiyle Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.

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