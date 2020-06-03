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Wendell, BayernLeverkusen’le uzattı

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Brezilyalı futbolcusu Wendell’in sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattı

Wendell, BayernLeverkusen’le uzattı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wendell’in 2020-2021 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Bayer Leverkusen’in üst yöneticisi (CEO) RudiVöller, Wendell için Bayer Leverkusen’in özel bir kulüp olduğunu aktararak, "Wendell geçmişte cazip teklifleri reddetti ve bize bağlı kaldı." ifadesini kullandı.

Tecrübeli futbolcu da kendisini kulüpte iyi hissettiğini vurgulayarak "Bu kulüp benim ailem oldu. Bu takımla daha büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

2014’den beri Bayer Leverkusen’de forma giyen Wendell, Bundesliga’da forma giydiği 160 maçta 7 gol attı.

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