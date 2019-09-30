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Villas Boas’ın Marsilya taraftarından ilginç isteği

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Marsilya teknik direktörü Andre Villas Boas’ın taraftarlardan ilginç bir isteği oldu. Portekizli teknik adam, taraftarların, ''Sadece bir futbolcuyu değil de takımı ıslıklayarak'' tepki göstermesini istedi

Villas Boas’ın Marsilya taraftarından ilginç isteği
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Fransa Lig 1'in güçlü ekibi Marsilya’nın evinde Rennes ile berabere kalması camiayı karıştırdı.

1-1 biten maçın sonunda Marsilya teknik direktörü Andre Villas Boas ile taraftarlar karşı karşıya geldi.

Villas Boas, basın toplantısında, sol bek Jordan Amavi’nin tribünler tarafından protesto edilmesine tepki gösterdi.

Potekizli teknik adam, sadece bir futbolcuya yönelik protestoların takıma büyük zarar verdiğini söyledi.

Villas Boas, ‘’Amavi’nin ıslıklanmasından rahatsız oldum. Bir oyuncuyu ıslıklarsan, takımını öldürürsün. Çünkü diğer oyuncular da ıslıklanma endişesi yaşar. Bu takım için dayanılmaz bir durum’’ diye konuştu.

41 yaşındaki teknik adam, taraftarların maç içinde sadece bir futbolcuyu değil de takımı protesto etmesinin daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

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