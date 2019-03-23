Venezuela, Arjantin'i devirdi

İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan hazırlık maçında Venezuela, Arjantin'i 3-1 yendi
Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Venezuela, Salomon Rondon (Dk. 6) ve Jhon Murillo'nun (Dk. 44) golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarı 59. dakikada Arjantin'den Lautaro Martinez'in golüne 75. dakikada penaltıdan Josef Martinez'ın attığı golle karşılık veren Venezuela sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Arjantin'de yaklaşık 9 ay sonra milli formayı giyen Lionel Messi ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakika oynadı.