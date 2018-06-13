Ve şov başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan yarın karşı karşıya gelecek. Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak A Grubu karşılaşması saat 18.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak.

Açılış maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Brezilyalı hakem Sandro Ricci ise 4. hakem olarak görev alacak.

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek.

2. tur 30 Haziran'da başlıyor

Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.

FAS-İRAN MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN

Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda 15 Haziran Cuma saat 18.00'de oynanacak olan Fas - İran maçını yönetecek.