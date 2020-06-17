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Ve Bayern Münih şampiyon

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Ve Bayern Münih şampiyon

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8., toplamda ise 30. şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi.

20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.

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