Ve Bayern Münih şampiyon

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.
Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8., toplamda ise 30. şampiyonluğuna ulaştı.
Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi.
20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.