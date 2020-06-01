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Vasco da Gama'da 16 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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Vasco da Gama'da 16 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından dün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.

Rio de Janeiro kentinin kulübü Vasco da Gama, salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.

Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı. 

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