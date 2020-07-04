Vardy açıldı, Leicester City 3 puanı aldı

Premier Lig'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü formasını giydiği Leicester City, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 yenerek, koronavirüs arası sonrası ilk galibiyetini aldı. Leicester'ın golcüsü Vardy, Premier Lig'de 100 gol barajını aştı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Crystal Palace'ı konuk etti. Sahadan 3-0 galip ayrılan Mavi-beyazlı ekip, hem koronavirüs sonrası ilk galibiyetini aldı, hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artırdı.

King Power Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi Leicester City, 49. dakikada Kelechi Iheanacho ile 1-0 öne geçti. 77'de Jamie Vardy ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Vardy, bu golle Premier Lig'deki 100. golünü atmış oldu.

90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan ve Premier Lig'deki 101. golünü atan Vardy, maçın skorunu ilan etti: 3-0

Leicester City'de ilk 11'de maça başlayan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Leicester City puanını 58'e çıkarırken Crystal Palace 42 puanda kaldı.