Van Persie rüzgarı Advocaat'ı da salladı

Fenerbahçe'nin eski santrforu Robin van Persie, Feyenoord'da gollerine devam ediyor. Hollandalı futbolcu, son olarak Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht ağlarını sarstı ve 6. haftada 5. golünü kaydetti

Hollanda Ligi'nde Robin van Persie rüzgarı esiyor. 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de görev yapan Van Persie, Feyenoord formasıyla bu sezon attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligdeki tüm maçlara ilk 11'de çıkan tecrübeli golcü, ilk golünü 2'inci haftada Excelsior'a attı. Takımın kaptanlığını da yapan Van Persie, Heerenveen'e 1 gol, Nac Breda'ya ise 2 gol attı. Geçen hafta oynanan Az Alkmaar karşılaşmasını boş geçen deneyimli santrfor, Utrecht filelerine gönderdiği golle takımına galibiyeti getirdi. Bulduğu bu golle eski hocası Dick Advocaat'ı üzen Van Persie, gol sayısını da 5'e çıkardı. Robin van Persie'nin 2 de asisti bulunuyor.