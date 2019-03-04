Hollanda Ligi'nde Robin van Persie rüzgarı esmeye devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen yıldız futbolcu, Feyenoord - Emmen mücadelesinde 3 gol attı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie, durdurulamıyor. Hollanda Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren tecrübeli golcü, düşme hattında bulunan Emmen'le oynanan karşılaşmaya da damga vurdu. 35 yaşındaki futbolcu, attığı 3 golün yanısıra yaptığı asistle takımını 4-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu sezon ligde 19 maça çıkan Robin van Persie, 14 kez fileleri havalandırdı. Hollandalı ligde gol krallığında üçüncü sırada. Feyenoord, Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giyen Hollandalı yıldız, kariyerindeki gol sayısını da 202'ye çıkardı.