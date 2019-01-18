İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 5 lig maçını da kazandı.

Bu süreçte attığı 4 gol ve 4 asistle takımın en formda oyuncusu olan Paul Pogba, teknik adam değişikliğinden sonra takımın farklı bir kimliğe büründüğünü açıkladı.

Pogba, "Bir kaç gol atıp bir kaç da asist yaptım ancak övgüyü tüm takım hak ediyor. Geri dönmemiz ve zirveye yaklaşmamız harika oldu. Puanlara ihtiyacımız vardı ve büyük bir takımı yenebileceğimizi gösterdik. Artık topa daha çok hakim olup nereye hücum edeceğimizi daha iyi biliyoruz" dedi.

Tottenham maçında yaptığı kurtarışlarla dünya gündemine oturan takım arkadaşı David De Gea'ya da övgüler yağdıran Pogba, şöyle konuştu:

"Ne zaman ona ihtiyacımız olsa birden ortaya çıkıyor. Onu en iyi kaleci yapan da bu.. Üzgünüm Buffon ama en iyisi De Gea."