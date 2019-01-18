banner255
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
2 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
23 0
 
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
37 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
77 0
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
95 0
Surlariçi’nde kaldırımlarda yürümek zor
Surlariçi’nde kaldırımlarda yürümek zor
12 0
Girne'de korkutan kaza
Girne'de korkutan kaza
312 0
banner82

“Üzgünüm Buffon ama en iyisi De Gea”

banner27

banner210
“Üzgünüm Buffon ama en iyisi De Gea”
banner215

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 5 lig maçını da kazandı.

Bu süreçte attığı 4 gol ve 4 asistle takımın en formda oyuncusu olan Paul Pogba, teknik adam değişikliğinden sonra takımın farklı bir kimliğe büründüğünü açıkladı.

Pogba, "Bir kaç gol atıp bir kaç da asist yaptım ancak övgüyü tüm takım hak ediyor. Geri dönmemiz ve zirveye yaklaşmamız harika oldu. Puanlara ihtiyacımız vardı ve büyük bir takımı yenebileceğimizi gösterdik. Artık topa daha çok hakim olup nereye hücum edeceğimizi daha iyi biliyoruz" dedi. 

Tottenham maçında yaptığı kurtarışlarla dünya gündemine oturan takım arkadaşı David De Gea'ya da övgüler yağdıran Pogba, şöyle konuştu:

"Ne zaman ona ihtiyacımız olsa birden ortaya çıkıyor. Onu en iyi kaleci yapan da bu.. Üzgünüm Buffon ama en iyisi De Gea."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.