banner107
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
41 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
52 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
75 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
37 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
121 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
347 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
279 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
105 0
banner82
banner147

Usain Bolt, futbol kariyerine hızlı başladı

banner27

Eski atlet Usain Bolt, futbol kariyerine gollerle başladı. Bolt henüz ilk maçında iki gol birden kaydetti. Bolt, "İlk maçım ve iki gol attım. Çok iyi hissediyorum. En iyi performansımı sergileyip takıma her şeyimi vermek istiyorum" dedi

Usain Bolt, futbol kariyerine hızlı başladı
banner192

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımının Macarthur South West'i 4-0 yendiği dostluk maçında iki gol attı.

Karşılaşmada takımının birinci ve ikinci golüne imza atarak tribünlerden büyük alkış alan Bolt, ağları her sarstığında meşhur "yıldırım sevinci" kutlamasını yaptı.

Maçın ardından duygularını dile getiren 32 yaşındaki yıldız atlet, "İlk ciddi sınavımda iki gol attım. Güzel bir duygu. Buraya geldiğim ve dünyaya gelişimimi gösterdiğim için mutluyum. Central Coast Mariners'de elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımıyla ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, başarılı bulunması halinde profesyonel sözleşmeye imza atacak.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.