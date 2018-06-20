Uruguay, Suudi Arabistan’ı kupa dışına itti

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerek bir ust tura yükselirken, Suudi Arabistan ile Mısır ise kupaya veda etti

Stat: Rostov Arena

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Uruguay: Muslera, Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez (Dk. 82 Nandez), Vecino (Dk. 59 Torreira), Bentancur, Rodriguez (Dk. 59 Laxalt), Suarez, Cavani

Suudi Arabistan: Alowais, Alburayk, Osama, Ali, Yasser, Salman, Otayf, Taisser (Dk. 44 Hussain), Hatan (Dk. 75 Kanno), Salem, Fahad (Dk. 78 El-Sahlawi)

Gol: Dk. 23 Suarez (Uruguay)

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Uruguay ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

İlk maçta Mısır'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Uruguay, aynı skorla Suudi Arabistan'ı da yendi.

Bu sonuçla 6 puana ulaşan Uruguay gruptan çıkmayı garantilerken, ikinci maçını da kaybeden Suudi Arabistan Dünya Kupası'na veda etti.

Suarez, 100. kez formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nı 23. dakikada öne geçirdi. Suarez, köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Alowais'in boşa çıkmasıyla önünde kalan topu, altı pastan boş kaleye gönderdi: 1-0.

Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Uruguay, puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükseldi.

1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvaya 2'de 2 yaparak başlayan Uruguay gibi 6 puanı bulunan Rusya da gruptan çıktı.

İki maçlarını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan ise turnuvaya veda etti.

A Grubu'ndaki ikinci maçlar sonrası 6'şar puana ulaşan Rusya ve Uruguay, son 16 turuna yükseldi