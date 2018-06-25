banner107
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
58 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
232 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
143 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
112 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
76 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
139 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
277 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
178 0
banner82
banner147

Uruguay, lider turladı

banner27

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu son maçında Uruguay ev sahibi Rusya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi

Uruguay, lider turladı
banner137

A Grubu'nda ilk iki maç sonucunda son 16 turuna kalmayı garantileyen Uruguay ile Rusya liderlik mücadelesi için karşı karşıya deldi. Samara Arena'da Senegalli hakem Malang Diedhiou'nun yönettiği mücadelede Uruguay ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarının son dakikasında fileleri bir kez daha havalandıran Uruguay sahadan 3-0 üstün ayrıldı.

Uruguay'a grup liderliğini getiren golleri; 10. dakikada Luis Suarez, 23. dakikada kendi kalesine Denis Cheryshev ve 90. dakikada Edinson Cavani attı. Mücadelenin 36. dakikasında Igor Smolnikov ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Uruguay A Grubu'nu 9 puanla lider olarak tamamladı. Ev sahibi Rusya ise 6 puanla grubu ikinci bitirdi.

Rusya, kupanın açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0, ikinci maçında ise Mısır'ı 3-1 mağlup etmişti. İlk maçında Mısır'ı 1-0'la geçen Uruguay ise Suudi Arabistan'ı yine aynı skorla yenmişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.