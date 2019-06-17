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Uruguay Ekvador'u rahat geçti

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Uruguay Ekvador'u rahat geçti
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Copa America'da heyecan Uruguay-Ekvador maçıyla devam etti.

Copa America C Grubu'nda Uruguay, Ekvador'u 4-0 mağlup etti. 

Karşılaşmada Uruguay'ın gollerini 6. dakikada Lodeiro, 33'te Cavani, 44. dakikada Luis Suarez ve 78'de Arturo Mina (k.k) attı. 

Mücadelenin 23. dakikasında ise Ekvador'dan Jose Quinteros direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonucun ardından Uruguay 3 puanla zirvede yer alırken puansız Ekvador grubun son sırasında kaldı. Grupta 18 Haziran Salı günü sabaha karşı saat 02.00'de Japonya - Şili maçı oynanacak. 

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