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Uluslararası Af Örgütü’nün raporu Katar’ı karıştırdı

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2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'da, Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı bir rapor gündeme damga vurdu. Rapor doğrultusunda turnuvanın yerel organizasyon komitesi, işçilerine 7 aydır maaş ödemeyen Katarlı bir şirketi, sorumlu olduğu stadyum inşaatı projesinden azletti

Uluslararası Af Örgütü’nün raporu Katar’ı karıştırdı

2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hazırlığındaki Katar’da sağlıksız ve uygunsuz çalışma şartları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı bir rapor doğrultusunda turnuvanın yerel organizasyon komitesi, işçilerine 7 aydır maaş ödemeyen bir Katarlı bir şirketi, sorumlu olduğu stadyum inşaatı projesinden azletti.

Al Bayt stadyumunun inşaatında görevli Katarlı taşeron firma Qatar Meta Coasts, Uluslararası Af Örgütü’nün raporuna göre yedi ay boyunca yaklaşık 100 çalışanına maaş ödemeyince bu yönde karar alındı. QMC’nin aynı zamanda çalışanlarının oturum izinlerini yenilemediği raportörler tarafından ifade edildi.

Turnuvanın yerel organizatörü olan Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi (TheSupremeCommitteefor Delivery andLegacy), ödenmemiş maaşlardan temmuz ayında haberdar olduklarını açıkladı. Yüksek Komite, QMC ve diğer paydaşlarla iletişime geçtiklerini ve üç aylık maaşların ödenmesini sağladıklarını belirtirken işçilere olan borçların da ödenmeye devam edeceğini vurguladı.

‘Kabul edilemez!’

QMC mevcut stadyum projesinden azledildi ve şirketin Dünya Kupası projelerinde yer alması yasaklandı. Yüksek Komite ayrıca işçilerin düşürüldüğü durumu ‘kabul edilemez’ olarak niteledi.

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