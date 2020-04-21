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UEFA’dan liglerin oynatılarak tamamlanması tavsiyesi

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Corona virüsü nedeniyle duran sezonun akıbeti hakkında kritik bir toplantı gerçekleştiren UEFA, "güçlü bir tavsiye" şeklinde belirtilen bir karar aldı. Buna göre UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının sahada, oynanarak tamamlanmasını istedi

UEFA’dan liglerin oynatılarak tamamlanması tavsiyesi

UEFA, liglerin kaderi ile ilgili olarak 55 üye ülkenin temsilcileriyle bir video konferans gerçekleştirdi. Kritik toplantıdan liglerin sahada bitirilmesi kararı çıktı.

UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını isterken yapılan açıklamada karar “güçlü bir tavsiye” olarak belirtildi. Sezon iptali yönündeki kararların ise başvurulacak en son çözüm olarak görülmesi üye ülkelerden istendi.

Mart ayı ortasında oluşturulan 2 çalışma grubu tarafından incelenen seçenekler, üye federasyonlara iletilirken, hem milli maçları hem de kulüp maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu.

Bunun yanı sıra UEFA’nın üye federasyonlara yapılacak ödemeleri yerine getirme taahhüdünün yinelenmesi de toplantıda görüşülen bir diğer konu oldu. UEFA, perşembe günü gerçekleştireceği toplantının ardından alınacak olan kararları açıklayacak.

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