UEFA Yılın 11’i adayları açıklandı

Bu yıl 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i adayları arasında geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'den 9 oyuncu yer aldı

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolseverler, Avrupa'da 2018 yılının en iyi takımını belirlemek için 11 Ocak 2019'a kadar oy verebilecek.

50 adayın bulunduğu listede, Real Madrid'den 9 futbolcunun yer alması dikkati çekti. Eflatun-beyazlılardan kaleci Navas'ın yanı sıra defansta Marcelo, Ramos, Varane, orta sahada Casemiro, Isco, Kroos, Modric ve forvette Bale yılın 11'ine aday gösterildi.

Barcelona 7, Atletico Madrid ve Liverpool 6'şar oyuncu ile Real Madrid'in ardından listede en fazla futbolcusu yer alan takımlar oldu.

UEFA Yılın 11'i adayları şöyle: