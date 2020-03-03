UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belirlendi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonu kura çekimi yapıldı.
İki yılda bir düzenlenmesi planlanan ve ilki 2018-2019 sezonunda gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kuraları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde çekildi.
UEFA'ya üye 55 federasyonun yer aldığı kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki gruba ayrıldı.
B Ligi'nde 3. torbadan kuraya dahil olan Türkiye, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.
Turnuvanın ilk şampiyonu Portekiz, A Ligi 3. Grup'ta yer aldı. Portekiz'in rakipleri Fransa, İsveç ve Hırvatistan oldu.
Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:
A Ligi
1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya
2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda
3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan
4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya
B Ligi
1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya
2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail
3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan
4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan
C Ligi
1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ
2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan
3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan
4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk
D Ligi
1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları
2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık
Maç takvimi
UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.
2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:
1. hafta: 3-5 Eylül 2020
2. hafta: 6-8 Eylül 2020
3. hafta: 8-10 Ekim 2020
4. hafta: 11-13 Ekim 2020
5. hafta: 12-14 Kasım 2020
6. hafta: 15-17 Kasım 2020
Final: 2, 3, 6 Haziran 2021
Play-off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022