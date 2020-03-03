UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar belirlendi

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonu kura çekimi yapıldı. İkinci kez düzenlenecek turnuvada B Ligi'nde yer alan Türkiye, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile mücadele edecek

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 sezonu kura çekimi yapıldı.

İki yılda bir düzenlenmesi planlanan ve ilki 2018-2019 sezonunda gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kuraları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde çekildi.

UEFA'ya üye 55 federasyonun yer aldığı kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16'şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4'erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki gruba ayrıldı.

B Ligi'nde 3. torbadan kuraya dahil olan Türkiye, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

Turnuvanın ilk şampiyonu Portekiz, A Ligi 3. Grup'ta yer aldı. Portekiz'in rakipleri Fransa, İsveç ve Hırvatistan oldu.

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık

Maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maç takvimi:

1. hafta: 3-5 Eylül 2020

2. hafta: 6-8 Eylül 2020

3. hafta: 8-10 Ekim 2020

4. hafta: 11-13 Ekim 2020

5. hafta: 12-14 Kasım 2020

6. hafta: 15-17 Kasım 2020

Final: 2, 3, 6 Haziran 2021

Play-off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022