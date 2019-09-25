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UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti

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UEFA, milli takımların mücadele ettiği Uluslar Ligi'nin formatını 2020-2021 sezonundan itibaren değiştirdi. Daha önce C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, format değişikliğiyle yine B Ligi'nde mücadele edecek

UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti
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Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da toplanan UEFA İcra Kurulu, ilk defa 2018 yılında düzenlenen Uluslar Ligi'nde format değişikliğine gitti.

Yeni formatla UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C ligleri 16'şar takımla oynanacak. D Ligi'nde ise 7 takım mücadele verecek.

A, B ve C liglerinde takım sayılarının artmasıyla, organizasyonun ilk sezonunda küme düşen takımlar, yine aynı liglerde yer alacak.

A Milli Futbol Takımı, 2018'de oynanan organizasyonun B Ligi'nde 2. Grup'ta sonuncu olmuş ve C Ligi'ne düşmüştü. Yeni düzenleme sayesinde milli takım, 2020-2021 sezonunda oynanacak Uluslar Ligi'nde yine B Ligi'nde mücadele edecek.

Liglerde grupların kura çekimi, 3 Mart 2020'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilecek. Maçlar, 3 Eylül 2020'de başlayacak.

Liglerde mücadele edecek takımlar şöyle:

A Ligi: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

B Ligi: Türkiye, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

C Ligi: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino. 

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