UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, 23 Ekim Salı ve 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Schalke 04 takımını ağırlayacak.
Üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
23 Ekim Salı:
19.55 AEK (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Valencia (İspanya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Hoffenheim (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Roma (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Juventus (İtalya)
24 Ekim Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa)
19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)
22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)