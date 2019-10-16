UEFA haftanın 11’inde iki Türk

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde haftanın 11’ini belirledi. Milli futbolcular Mert Günok ve Merih Demiral listede yer aldı

A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gösterdikleri performansla, alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan Mert Günok ve Merih Demiral UEFA tarafından haftanın 11’ine seçildi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri haftanın 11'i şu şekilde:

Mert Günok (Türkiye), Semenov (Rusya), Merih Demiral (Türkiye), Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovskyi (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika), Kane (İngiltere), Lewandowski (Polonya)