UEFA eski başkanı hayatını kaybetti

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'un vefat ettiği belirtildi.

1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü.

2000 yılında Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'un elinden almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, başsağlığı mesajı yayımladı

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, İsveçli futbol adamının 89 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Lennart Johansson'un vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, İsveç ve dünya futbol ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Ülkesi İsveç'te 5 yıl futbol federasyonu başkanlığını yapan Johansson, 17 yıl boyunca UEFA Başkanlığı görevini yürüttü. UEFA'nın onursal başkanı seçilen Lennart Johansson, uzun yıllar FIFA Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.