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UEFA'dan ''tescil etmeyin'' uyarısı

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UEFA, liglerin ertelenmeden önceki haliyle tescilini isteyen kulüplere kapıyı kapattı

UEFA'dan ''tescil etmeyin'' uyarısı

Avrupa futbolunun patronu, maçlarını tamamlamayan ülkelerin takımlarının Avrupa kupalarına katılamayacağını açıkladı.

UEFA, liglerde kalan maçların oynatılması konusunda ısrarcı davranıyor. Avrupa futbolunun patronu, federasyonlara gönderdiği mektupta, liglerde kalan karşılaşmaların şartlar oluştuğunda oynatılmasını istedi.

Başkan Alexander Ceferin imzasıyla gönderilen mektupta "Ligleri tamamlamadan asla tescil etmeyin" uyarısı yapıldı.

UEFA, buna rağmen tescil kararı alan ülkelerin takımlarını Avrupa kupalarına almayacağını belirtti.

Avrupa futbolunu yöneten kurum 2 sayfalık mektubunda, "Tüm liglerin tamamlanması için her türlü çabayı göstermeliyiz. Şampiyonluk, küme düşme ve Avrupa'ya gitme hakkının saha sonuçlarına göre verilmesi en doğru karar olacaktır. Önümüzdeki aylarda futbolun tüm Avrupa'da başlayacağına eminiz" ifadelerine de yer verdi.

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