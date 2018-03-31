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UEFA'dan tarihi ceza: 10 yıl men

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UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya 10 yıl Avrupa'dan men ve 1 milyon Euro para cezası verdi

UEFA'dan tarihi ceza: 10 yıl men
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UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya 10 yıl Avrupa'dan men ve 1 milyon Euro para cezası verdi.

Kulübün ayrıca 2015-2016 sezonundaki lig şampiyonluğu geri alındı. Şüpheli görülen 50 maç üzerinden verilen cezada kulübün verilen cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı öğrenildi.
Bu aynı zamanda UEFA tarafından bir Avrupa kulübüne verilen en ağır ceza olarak dikkat çekti.
Kulübün büyük hissedarı Ardian Takaj, UEFA'dan gelen cezanın ardından yaptığı açıklamada "Biz temiz olduğumuza inanıyoruz. Beklemediğimiz bir karar oldu. Masum olduğumuza inancımız tam. CAS'a gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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