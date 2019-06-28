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UEFA'dan Milan'a men cezası

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Finansal Fair Play cezası alan Milan, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alamayacak. Turnuvaya Milan'ın yerine Torino katılacak

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UEFA'dan Milan'a men cezası
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Milan, Finansal Fair Play (FFP) yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon Avrupa arenasından men edildi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) yapılan açıklamada, UEFA tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesine karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2019-20 sezonunda Milan'ın yerine Torino'nun dahil edilmesi bekleniyor.

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