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UEFA'dan flaş karar

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UEFA, kulüpler bazında Avrupa'daki büyük futbol organizasyonlarında maçların uzatmaya gitmesi durumunda takımlara 4. oyuncu değişikliği yapma hakkı getirdi

UEFA'dan flaş karar
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UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa'da uygulanacak yeni oyuncu değişikliği ve yedek kulübedeki futbolcu sayısı ile ilgili kuralların yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupası'nda maçın uzatmaya gitmesi durumunda toplamda 3 olan oyuncu değişiklik hakkının 4'e çıkartıldığı bildirildi.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da aynı oyuncu değişikliği kuralı uygulanıyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımların yedek kulübesinde 7 futbolcu bulundurabileceği açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Avrupa Ligi Finali ve Süper Kupa'da ise takımlar 12 yedek futbolcu ile mücadele edeceği duyuruldu.

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