UEFA, Cengiz Ünder'i en iyi 11'e aldı

İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek performanslarında büyük gelişim gösteren genç oyuncular içinden UEFA tarafından belirlenen en iyi 11'de yer aldı

UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'in forvet bölgesinde yer verdiği 21 yaşındaki milli futbolcu için, "Roma'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasına yardım etti. Bu turnuvada da hızı, yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağıyla grup maçlarında 3 kez ağları sarstı." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen genç oyunculardan kurulan en iyi 11'de şu isimlere yer verildi:

Kaleci: Odisseas Vlachodimos (Benfica).

Defans: Milan Skriniar (Inter), Matthijs de Ligt (Ajax), Andy Robertson (Liverpool).

Orta saha: Frenkie de Jong (Ajax), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Arthur (Barcelona), Nikola Vlasic (CSKA).

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Hirving Lozano (PSV), Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

ROBBEN'İN YERİNE CENGİZ ÜNDER

Avrupa devlerinin Cengiz Ünder'e olan ilgisi giderek artıyor. İngiliz basını, Bayern Münih'in sezon sonunda Arjen Robben'in yerine milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Cengiz Ünder, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Roma'da forma giyen milli yıldızın adı, dünya devleri ile anılıyor.

İngiliz basının iddiasına göre, Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih, genç futbolcuyu transfer etmek için yarış içerisinde.

Roma kulübünün Tottenham'ın yaptığı 32 milyon poundluk teklifi reddettiğini yazan gazeteler, Bayern Münih'in bu transferde bir adım önde olduğunu öne sürdü.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve gelecek dönemin kadrosunu şimdiden kurmayı hedefleyen Alman Devi, Arjen Robben'in yerine milli futbolcuyu monte etmeyi planlıyor..

Haberlerde, Bavyera ekibinin bu transfer için 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da ifade edildi.