UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.
Beşiktaş, konuk olduğu Sırbistan'ın Partizan takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği müsabakada ise Bulgar ekibi Ludogorets, Gürcistan'ın Torpedo Kutaisi takımını deplasmanda 1-0 yendi.
Play-off turu rövanş mücadeleleri, 30 Ağustos'ta oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-1
Zenit (Rusya)-Molde (Norveç): 3-1
Trencin (Slovakya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Sheriff (Moldova)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Suduva (Litvanya)-Celtic (İskoçya): 1-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-0
Sigma (Çekya)-Sevilla (İspanya): 0-1
Sarpsborg (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1
Malmö (İsveç)-Midtjylland (Danimarka): 2-2
Dudelange (Lüksemburg)-Cluj (Romanya): 2-0
Olympiakos (Yunanistan)-Burnley (İngiltere): 3-1
Atalanta (İtalya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0
Basel (İsviçre)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-2
Zorya (Ukrayna)-Leipzig (Almanya): 0-0
Genk (Belçika)-Brondby (Danimarka): 5-2
Rapid Wien (Avusturya)-FCSB (Romanya): 3-1
Partizan (Sırbistan)-Beşiktaş: 1-1
Rosenborg (Norveç)-Shkendija (Makedonya): 3-1
Glasgow Rangers (İskoçya)-Ufa (Rusya): 1-0
Gent (Belçika)-Bordeaux (Fransa): 0-0