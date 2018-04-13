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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
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Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.

Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

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