UEFA Avrupa Ligi'nde son 32’ye kalanlar belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ekip son 32 turuna çıktı. Bu turnuvada mücadele eden temsilcilerimizden Başakşehir turlarken, Beşiktaş ve Trabzonspor elendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 6. ve son haftası 12 gruptaki 24 maçla sona erdi. 24 ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

MedipolBaşakşehir'den tarihi başarı

Temsilcimiz MedipolBaşakşehir, BorussiaMönchengladbach'a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90. dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren MedipolBaşakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor ve Beşiktaş, mağlubiyetle veda etti

Gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcilerimizden Trabzonspor, konuk olduğu Basel'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.

Tur atlama şansını yitiren bir diğer ekibimiz Beşiktaş ise, K Grubu'ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği E Grubu'ndaki Cluj-Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı.

İŞTE SON 32 TURUNA KALAN 24 TAKIM

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Sevilla ve APOEL, B Grubu'nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu'nda Basel ve Getafe, D Grubu'nda LASK ve Sporting Lizbon, E Grubu'nda Celtic ve Cluj, F Grubu'nda Arsenal ve Eintracht Frankfurt, G Grubu'nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu'nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu'nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu'nda MedipolBaşakşehir ve Roma, K Grubu'nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu'nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.