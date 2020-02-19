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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 16 karşılaşmayla devam edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcimiz MedipolBaşakşehir de bugün 19.55'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.55 ShakhtarDonetsk (Ukrayna) -Benfica (Portekiz)

19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

19.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

19.55 Cluj (Romanya) -Sevilla (İspanya)

19.55 Kopenhag (Danimarka) -Celtic (İskoçya)

19.55 Getafe (İspanya) -Ajax (Hollanda)

19.55 Sporting Lizbon (Portekiz) -MedipolBaşakşehir

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) -Braga (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

22.00 Wolfsburg (Almanya) -Malmö (İsveç)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

22.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Wolverhampton (İngiltere) -Espanyol (İspanya)

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