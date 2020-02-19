UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcimiz MedipolBaşakşehir de bugün 19.55'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:
19.55 ShakhtarDonetsk (Ukrayna) -Benfica (Portekiz)
19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
19.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
19.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
19.55 Cluj (Romanya) -Sevilla (İspanya)
19.55 Kopenhag (Danimarka) -Celtic (İskoçya)
19.55 Getafe (İspanya) -Ajax (Hollanda)
19.55 Sporting Lizbon (Portekiz) -MedipolBaşakşehir
22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) -Braga (Portekiz)
22.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
22.00 Wolfsburg (Almanya) -Malmö (İsveç)
22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
22.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Wolverhampton (İngiltere) -Espanyol (İspanya)