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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 7 Mart Perşembe günü son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.55 Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

19.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)

19.55 Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)

19.55 Rennes (Fransa) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

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