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UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı

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UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak.

Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı ağırladığı maçla dün akşam başlayan son 32 turu rövanşları, bugün oynanacak 15 karşılaşmayla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün yapılacak son 32 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Nice (Fransa) (3-2)

21.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Astana (Kazakistan) (3-1)

21.00 Lazio (İtalya) - FCSB (Romanya) (0-1)

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Partizan (Sırbistan) (1-1)

21.00 Villarreal (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (1-3)

21.00 Leipzig (Almanya) - Napoli (İtalya) (3-1)

21.00 Zenit (Rusya) - Celtic (İskoçya) (0-1)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) (1-1)

21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Kopenhag (Danimarka) (4-1)

23.05 Braga (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa) (0-3)

23.05 Arsenal (İngiltere) - Östersunds (İsveç) (3-0)

23.05 Milan (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-3)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya) (2-2)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) (3-1)

23.05 Atalanta (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-3) 

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