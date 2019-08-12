UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 15 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, 2-2 biten maçın rövanşında, TSİ 20.30'da Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek.
Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında TSİ 20.00'de Sırbistan'ın Partizan takımını misafir edecek.
Maç programı şöyle:
13 Ağustos Salı:
19.00 Nomme JK Kalju (Estonya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Sutjeska Niksic (Karadağ)
22.00 Dundalk (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)
14 Ağustos Çarşamba:
19.00 Atromitos (Yunanistan) - Legia Varşova (Polonya)
19.00 Saburtalo (Gürcistan) - Ararat (Ermenistan)
19.00 Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Ventspils (Letonya)
15 Ağustos Perşembe:
19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Riga FC (Letonya)
19.30 Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Feyenoord (Hollanda)
19.45 Spartak Moskova (Rusya) - Thun (İsviçre)
20.00 AIK (İsveç) - Sheriff (Moldova)
20.00 Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Austria Wien (Avusturya)
20.00 BATE Borisov (Belarus) - FK Sarajevo (Bosna-Hersek)
20.00 Bnei Yehuda (İsrail) - Neftçi Bakü (Azerbaycan)
20.00 Mlada Boleslav (Çek Cumhuriyeti) - FCSB (Romanya)
20.00 Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - Torino (İtalya)
20.00 Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.00 Yeni Malatyaspor (Türkiye) - Partizan (Sırbistan)
20.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
20.00 Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek) - Malmö (İsveç)
20.30 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Norrköping (İsveç)
20.30 The New Saints (Galler) - Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)
20.30 Trabzonspor (Türkiye) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
21.00 AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya)
21.00 Valletta (Malta) - Astana (Kazakistan)
21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Royal Antwerp (Belçika)
21.30 Aris (Yunanistan) - Molde (Norveç)
21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Mariupol (Ukrayna)
21.30 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vaduz (Liechtenstein)
21.30 Gent (Belçika ) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Haugesund (Norveç)
21.30 Strasbourg (Hollanda ) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)
21.45 Aberdeen (İskoçya) - Rijeka (Hırvatistan)
21.45 Rangers (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)
21.45 Sporting Braga (Portekiz) - Brondby (Danimarka)
21.45 Wolverhampton (İngiltere) - Pyunik (Ermenistan)
22.00 Espanyol (İspanya) - Luzern (İsviçre)