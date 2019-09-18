 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
11 0
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
10 0
 
Bu ülke hani bizimdi?
Bu ülke hani bizimdi?
22 0
15 0
Kontrollü oyun, gol getirmedi
Kontrollü oyun, gol getirmedi
126 0
City Mall AVM talihlilerini belirledi
City Mall AVM talihlilerini belirledi
23 0
30 0
banner82

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

banner27

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşaması, 19 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor gruplarındaki ilk maçlarına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor
banner267

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına TSİ 19.55'te konuk olacak.

Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İtalya'nın Roma, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg)

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya)

19.55 Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç)

19.55 Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya)

19.55 Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye)

19.55 LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç)

19.55 PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.55 Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya)

19.55 Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya)

19.55 Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz)

19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda)

22.00 Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre)

22.00 Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna)

22.00 Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa)

22.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya)

22.00 Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

22.00 Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş (Türkiye)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.