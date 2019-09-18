UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına TSİ 19.55'te konuk olacak.
Medipol Başakşehir, J Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İtalya'nın Roma, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg)
19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya)
19.55 Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre)
19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç)
19.55 Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya)
19.55 Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye)
19.55 LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç)
19.55 PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
19.55 Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya)
19.55 Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya)
19.55 Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz)
19.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
22.00 Rangers (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda)
22.00 Porto (Portekiz) - Young Boys (İsviçre)
22.00 Espanyol (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Wolfsburg (Almanya) - Olexandriya (Ukrayna)
22.00 Gent (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa)
22.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Wolfsberger (Avusturya)
22.00 Roma (İtalya) - Medipol Başakşehir (Türkiye)
22.00 Wolverhampton Wanderers (İngiltere) - Braga (Portekiz)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Beşiktaş (Türkiye)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Astana (Kazakistan)
22.00 Partizan (Sırbistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)