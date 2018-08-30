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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi 31 Ağustos Cuma günü yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 14.00'de çekilecek kuraların ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, gruplara doğrudan katılacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Beşiktaş ise ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi halinde kuralara katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.

- İlk hafta maçları 20 Eylül'de

Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak Atletico Madrid'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

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