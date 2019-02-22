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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı

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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. 

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İşte eşleşmeler: 
Chelsea – Dinamo Kiev
Frankfurt – Inter
Dinamo Zagreb – Benfica
Napoli – Salzburg
Valencia – Krasnodar
Sevilla – Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Zenit - Villarreal

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