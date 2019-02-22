UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Chelsea – Dinamo Kiev
Frankfurt – Inter
Dinamo Zagreb – Benfica
Napoli – Salzburg
Valencia – Krasnodar
Sevilla – Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Zenit - Villarreal